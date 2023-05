Un vermentino di Sardegna e un carignano del Sulcis “vestiti” con eleganza per la cantina di Calasetta.

Giovanni Murgia, art director dell'agenzia “Redfish Adv” di Sassari, nei giorni scorsi ha conquistato il Silver Design Award al concorso MUSE Creative and Design Awards di New York promosso dalla IAA (International Award Association) per la categoria “Packaging Design Wine”.

Ben 6.300 lavori in concorso pervenuti da tutto il mondo, però ha saputo guadagnarsi la piazza d'onore il design realizzato per gli ultimi due vini della Cantina di Calasetta, i “932”, che celebrano i novant’anni di storia dell’azienda.

Due vini iconici, il vermentino e il carignano, che si posizionano, per caratteristiche e prestigio, in una fascia alta di mercato. Lo stesso prestigio e qualità che vengono trasmessi dal progetto di packaging design che i giudici hanno apprezzato e premiato.

Il tema è quello del mare, elemento identitario molto forte e radicato sia nella storia di questa località sia nella storia di vita di questa comunità.

