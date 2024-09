Quattro fine settimana, tra settembre e ottobre, dedicati alla conoscenza dell’arte romanica in Sardegna. Parte sabato e domenica prossimi la terza edizione delle Giornate del Romanico, manifestazione che coinvolge oltre 60 chiese medievali dell’Isola che per l’occasione potranno essere visitate gratuitamente.

La Cattedrale di San Pantaleo a Dolianova è tra i primi 12 monumenti aperti al pubblico.

Domenica prossima sono in programma visite guidate senza prenotazione dalle 11 alle 17. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione del Romanico in Sardegna in collaborazione con circa 60 comuni che offriranno l’accesso ai loro monumenti avvalendosi della collaborazione di guide esperte che illustreranno l’importanza storica e architettonica di ogni monumento.

La Cattedrale di San Pantaleo, risalente al XII-XIII secolo, è una delle testimonianze più rilevanti dell’arte romanica in Sardegna.

© Riproduzione riservata