Singolare iniziativa quella dei laboratori in lingua gallurese programmata per domani, venerdì 21 marzo e organizzata dal Comune di Santa Teresa (Cumuni di Lungòni) in collaboratore con l’istituto Chircas, per la ricorrenza della “Giornata Internazionale della Poesia”.

A parte il fatto che l’annuncio sia stato fatto con 2 manifesti diversi, uno italiano e l’altro in “gadduresu”, dal titolo quest’ultimo, «Camasini in linga gadduresa», organizzato presso la mediateca comunale in occasione de “La Ciurrata Internazionali di la Puisia”. Si tratta di un laboratorio per bambini d’età compresa tra i 5 e i 7 anni.

Ma c’è un’altra singolarità nell’iniziativa, ed è che è che «aremu a imparà a scriviì un “haiu”, una folma di puisia antica giappunésa», cioè che «impareremo a comporre un “haiu” , una forma di poesia giapponese». L’appuntamento è per venerdì 21 marzo, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Mediatica di Santa Teresa Gallura. L’iniziativa è gratuita.

