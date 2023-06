Il primo volume era stato un successo editoriale dell’estate 2021. Ed ecco che da domani arriva in libreria una nuova collettiva di autori e autrici isolane che del giallo, del thriller e del noir hanno fatto la loro cifra narrativa. Si chiama “Giallo Sardo 2 - Una nuova estate” il volume edito da Piemme che da domani mattina (martedì 21) sarà disponibile in tutte le librerie e che sarà seguito da una lunga tournée che prende il via mercoledì sera (ore 19.30) al Fico d’India del Poetto di Cagliari per la rassegna Librodindia che vedrà come presentatore Jimmy Spiga.

Il libro è composto dai racconti scritti da Francesco Abate (che riveste anche il ruolo di curatore), Ciro Auriemma, Antonio Boggio, Eleonora Carta, Maria Francesca Chiappe, Marcello Fois, il collettivo Elias Mandreu, Lorenzo Scano, Barbara Sessini e Gavino Zucca.

Il secondo appuntamento è sempre cagliaritano alla libreria Mondadori di via Paoli con un firma copie fissato per mercoledì 22 alle 19. Stesso giorno, stessa ora, alla Libreria Azuni di Sassari sarà Gavino Zucca a incontrare i lettori. Giovedì 23 appuntamento a Iglesias alle 17 alla Mondadori di piazza Lamarmora. Mentre domenica 25 l’incontro con gli scrittori e le scrittrici è a Gonnesa al Nuraghe Seruci, alle 21.30. per il Festival Connessioni.

