Nuova iniziativa culturale a Ghilarza nei prossimi giorni. La Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci organizza infatti la presentazione del libro di Lugi Manconi “La scomparsa dei colori”. L’appuntamento è per venerdì 8 novembre alle 17.30 presso l’Auditorium Comunale di Ghilarza. L’evento è parte di in un ciclo di conversazioni con autori di libri di saggistica, a cura di Gianni Francioni: “Per orientarsi nel pensiero. Libri da leggere”. Dialogano con l’autore Vito Biolchini e Stefano Casta.

In programma nel corso dell’incontro coordinato da Caterina Pes, letture di Caterina Corbi. Luigi Manconi, già docente di Sociologia dei fenomeni politici all’Università IULM di Milano e presidente della Commissione per i diritti umani del Senato, è stato parlamentare per tre legislature. Si occupa da sempre di giustizia e garantismo, libertà individuali e garanzie sociali, autonomia della persona e “questioni di vita e di morte”.

