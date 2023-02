Con una simpatica cerimonia è stata inaugurata oggi all’Agorà la mostra dell’ associazione “ La Sardegna verso l’Unesco”, alla quale hanno preso parte tanti studenti delle scuole locali, genitori degli alunni, il presidente Pierpaolo Vargiu, l' assessore alla Cultura Paola Flore, il presidente dell’associazione Orgono, Ninni Masala, l’esperto di argilla Umberto Soddu, diversi insegnanti con in testa Valeria Manca. I bambini delle due scuole dell’infanzia hanno cantato una canzone rap sulla civiltà nuragica scritta dagli alunni della secondaria, a cui è seguita l’esibizione dei bambini della primaria che hanno eseguito un altro brano accompagnato dai tamburelli. Letta anche una poesia in sardo sulla mostra e realizzata durante il laboratorio.

Il presidente Vargiu,è rimasto particolarmente colpito per i lavori eseguiti e per il coinvolgimento di tutte le scuole. «È stata per me una gioia percepire l’entusiasmo e la passione di tutti gli alunni che hanno fatto delle riflessioni sulla ricchezza che la Sardegna potrebbe ottenere, se tutta la civiltà nuragica diventasse patrimonio dell’umanità».

La mostra rimarrà aperta sino al prossimo 7 marzo.

