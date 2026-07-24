A Gesico prende forma un’estate dedicata al teatro, alla creatività e alle famiglie. Ha preso il via con successo la prima edizione della Scuola di Momotteria, il nuovo progetto culturale che fino ai primi di settembre accompagnerà bambini e genitori con laboratori teatrali e una rassegna di spettacoli all’aperto. L’iniziativa, promossa nel piccolo paese della Trexenta, coinvolge i bambini dagli 8 ai 10 anni insieme alle rispettive mamme accompagnatrici in un percorso di formazione e gioco teatrale guidato da Gianluca Medas e Chiara Porcu.

Gli incontri si svolgono dalle 18.30 negli spazi del Centro servizi S'Ulivariu e sono pensati per favorire la creatività, la condivisione e la scoperta del linguaggio teatrale attraverso esperienze da vivere insieme. Al termine di ogni laboratorio, il programma si sposta nella centrale piazza Umberto, dove dalle 20.30 va in scena una rassegna aperta all’intera comunità con alcune delle principali compagnie teatrali della Sardegna.

L’esordio, ieri sera, è stato affidato ad Antas Teatro con lo spettacolo Rendez-vous comique, accolto da una partecipazione che ha confermato lo spirito dell’iniziativa, pensata per valorizzare il rapporto diretto tra artisti e pubblico.

«Bisogna cambiare sguardo. Lo sguardo dei bambini che ci osservavano felici ci ha fatto capire che dobbiamo andare avanti nella nostra provocazione di capovolgere i valori di questo mondo che dà valore solo ai grandi numeri», commenta Gianluca Medas, sottolineando il significato del progetto, sostenuto dal Comune e dalla Pro loco di Gesico. «Certo l'idea era pazza - continua Medas -, realizzare un festival di teatro dei bambini in un paese dove i bambini sono una merce rara. Praticamente c'erano tutti, assieme alle loro mamme».

La rassegna proseguirà il 30 luglio con Molly Molare dei Figli d'Arte Medas, il 6 agosto con Il grande albero delle storiedella Compagnia Il Cocomero, il 13 agosto con Cinque dita più una de Ilos Teatro e il 25 agosto con Hope Hope Hoplàdel Teatro del Sottosuolo. Gli ultimi appuntamenti sono in programma il 27 agosto con Su Pisittu e su Cau dei Figli d'Arte Medas, il 1° settembre con Cappuccetto Rosso della Compagnia Il Cocomero e il 3 settembre con Piccoli amici del Teatro S’Arza. La manifestazione si concluderà il 4 settembre con la restituzione finale del laboratorio, quando i partecipanti alla Scuola di Momotteria presenteranno al pubblico il lavoro realizzato nel corso delle settimane, chiudendo un percorso che punta a fare del teatro uno spazio di incontro, crescita e condivisione.

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