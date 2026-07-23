“La calligrafia esce dalla carta e incontra la forma”. Questo il tema della nuova mostra "MA（間）– Lo spazio tra il segno e il silenzio", nell'Aula N°6 Space, in via Marconi 319, a Quartu S.Elena, che è stata inaugurata ieri e sarà aperta anche oggi e fino a domani, venerdì 24, compreso.

La mostra si propone di portare in Sardegna l'arte della calligrafa giapponese contemporanea Tontoku e il suo dialogo creativo con il fashion designer sardo Filippo Grandulli.

Un incontro tra la calligrafia e la moda, tra culture e linguaggi, tra Oriente e Occidente, che dà vita a un risultato unico e originale, trasformando il segno calligrafico in una forma viva e contemporanea.

I due artisti hanno già collaborato in passato con il progetto Ikegai, presentato durante la Fashion Week di Parigi, dove le opere calligrafiche dell'artista giapponese sono state trasformate in stampe tessili e integrate nelle creazioni dello stilista sardo, dando vita a un ponte culturale tra Sardegna e Giappone.

Tontoku è conosciuta a livello internazionale per la sua ricerca sulla calligrafia contemporanea. Le sue opere sono caratterizzate da un delicato equilibrio tra forza e silenzio, tradizione e innovazione e invitano il pubblico a rallentare e a scoprire la bellezza dello spazio tra il pieno e il vuoto.

La mostra presenta una selezione di opere originali su carta accanto a una serie di installazioni tessili e abiti artistici creati da Grandulli e Tontoku. La sera dell'inaugurazione Tontoku ha disegnato la sua calligrafia su un vestito realizzato da Grandulli, davanti a centinaia di persone.

Grande successo poi per i workshop gratuiti per avvicinarsi alla calligrafia giapponese contemporanea. Tutti i posti sono terminati in poche ore.

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