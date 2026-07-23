Ci sono viaggi che si ricordano per un monumento e altri che restano impressi per una persona incontrata per caso, un porto, una strada percorsa senza una meta precisa o una conversazione davanti a un caffè.

È da questa idea che nasce "Le strade secondarie del mare. Viaggio lento in Costa Brava”, il nuovo libro di Nicola “Tixi” Montisci, pubblicato da Prospero Editore nella collana Geopoetica – Viaggi e reportage e disponibile nelle librerie e nei principali store online.

Più che una guida turistica, il volume è un racconto di viaggio che attraversa la Costa Brava con uno sguardo attento ai dettagli, agli incontri e ai luoghi che raramente trovano spazio negli itinerari tradizionali. Un invito a rallentare, ad ascoltare e a lasciarsi sorprendere da un Mediterraneo fatto di persone, cultura e identità.

Le pagine accompagnano il lettore tra località come Calella de Palafrugell, Llafranc, Cadaqués, Tossa de Mar e Portlligat, ma il vero filo conduttore del libro sono le esperienze vissute lungo il cammino: i dialoghi, i piccoli gesti quotidiani, i paesaggi e le storie che trasformano un viaggio in un'esperienza di conoscenza.

«Negli anni ho riempito taccuini di appunti durante i miei viaggi. Rileggendoli mi sono accorto che ricordavo molto più le persone incontrate e i dettagli di un luogo che non i suoi monumenti. Questo libro nasce proprio dal desiderio di raccontare il viaggio attraverso ciò che spesso passa inosservato».

Con Le strade secondarie del mare, Nicola “Tixi” Montisci propone una riflessione sul Mediterraneo e sul viaggio lento come occasione per osservare il territorio con occhi diversi, riscoprendo il valore dell'incontro.

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