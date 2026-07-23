A Quartu si svolge la seconda edizione del Festival delle Arti, fra storia, letteratura, musica e cinema, realizzato nell’ambito del progetto Cantiere Meraviglia 2026. Con la consueta direzione artistica e organizzativa di Alessio Ninu, attore, musicista, regista, autore, cantante, pittore, scrittore, l’appuntamento è fissato per giovedì 23 luglio, alle 22.30, a Sa Dom’e Farra (l’accesso del pubblico è previsto dalle 22, dopo le 22.30 non sarà più consentito). L’ospite d’onore è Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico e scrittore, primo europeo in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, protagonista di due missioni Nasa a bordo dello Space Shuttle.

Nel corso della serata spazio all'Orchestra stabile del Festival con l'esecuzione di alcune colonne sonore composte per grandi film di fantascienza, come Star Wars, Matrix, E.T., Interstellar. In scena i musicisti Alessandra Cocco, Anna Floris, Marianna Loddo, Massimiliano Pani (violini), Giorgio Musio (viola), Omar Leone (violoncello), Massimo Battarino (contrabbasso), Alessandro Atzori (percussioni), Luca Cogoni (pianoforte).

Il tema del festival di quest’anno è Scienza e Fantascienza, declinato attraverso l’analisi storico-critica di Ninu su culture, scrittori, registi e musicisti che hanno rivolto il proprio sguardo al cielo tra sogno e realtà e la proiezione di immagini e video storici sulla corsa allo spazio, per parlare delle grandi conquiste e degli obiettivi delle prossime missioni.

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