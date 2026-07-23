Torna il Festival del Folklore a Oristano. La Giunta comunale ha approvato la compartecipazione alla quarta edizione della manifestazione, in programma il 2 e 3 agosto in piazza Eleonora, stanziando un contributo di 21.295 euro a favore della Pro Loco cittadina, organizzatrice dell’evento.

L’iniziativa, nata da un percorso di coprogettazione tra Comune e Pro Loco, punta a valorizzare la cultura popolare e le tradizioni locali attraverso spettacoli di musica, danze e costumi tipici, con la partecipazione di gruppi folkloristici provenienti anche dall’estero. L’obiettivo è promuovere lo scambio interculturale, rafforzare l’attrattività turistica della città e animare il centro storico con un appuntamento dedicato a residenti e visitatori.

Il costo complessivo del festival ammonta a 22.795 euro: il Comune coprirà 21.295 euro, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Fondazione di Sardegna, mentre la Pro Loco contribuirà con 1.500 euro di fondi propri. La delibera autorizza inoltre l’anticipazione del 75% del contributo comunale per consentire all’associazione di avviare immediatamente l’organizzazione.

Sarà la Pro Loco a curare tutti gli aspetti organizzativi, tecnici e amministrativi della manifestazione, comprese le autorizzazioni e la rendicontazione finale delle spese. Una convenzione disciplinerà nel dettaglio gli impegni tra l’associazione e il Comune.

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