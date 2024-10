Domenica l’associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas si esibisce a Gesico col concerto “Music of the people” tenuto da Manuela Ragusa (voce e strumenti tradizionali) e Mario Pierno (chitarra) con il progetto “Cantico dal mare”. La direzione artistica sarà del maestro Ignazio Perra. L'appuntamento è al sagrato della Chiesa Santa Giusta, alle ore 17. L’ingresso al concerto è gratuito.

