Salgono a dieci le insegne sarde promosse con Due Torte, il massimo punteggio raggiunto nell'Isola, nella guida “Pasticceri&Pasticcerie d'Italia Gambero Rosso 2024”. Una riconoscimento in più rispetto allo scorso anno.

Quattro di queste sono state decretate tra le migliori: il miglior punteggio l'hanno ottenuto due locali di Cagliari con 87 punti, Ditrizio Pasticceria con il pastry chef Piero Ditrizio che ne guadagna uno rispetto allo scorso anno, e Pasticceria Piemontese, regno di Gianluca Aresu, pasticcere e maître chocolatier, che ottiene due punti in più.

Ottimo risultato anche per Roberto Murgia Dolci in Corso di Alghero, 86 punti, e per La Dolce Vita di Ghilarza con 85. Spiccano anche due nuove insegne che entrano di diritto nella guida con Due Torte: Gaia Pasticceria Artigianale di Assemini di Gaia Trudu e Pace di Porto Cervo con 83. Stesso punteggio per Chez Les Negres di Cagliari. Poi ancora, con 81 L'Oasi Deliziosa di Nuoro, 80 per Lu Pasticciu di Porto Cervo e Dulcis di Cagliari.

«Un gran bel risultato per tutto il nostro team e che ci incoraggia a fare sempre meglio e guardare a traguardi ancora più prestigiosi», commenta Piero Ditrizio. Soddisfazione anche per Gianluca Aresu: «Sono davvero felice per questo traguardo, che coinvolge non solo me ma tutto lo staff e che ha un grande valore per il nostro impegno quotidiano».

