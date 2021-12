La campagna pubblicitaria istituzionale "Portala nel Cuore", ideata dal''Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm), in collaborazione con la Regione Sardegna, per sensibilizzare l'opinione pubblica contro i furti di sabbia nelle spiagge sarde, ha ricevuto a Roma il premio speciale "Ambiente” nel concorso "Smartphone d'oro" indetto da PAsocial.

Erano 61 le amministrazioni pubbliche partecipanti.

Il premio Smartphone d'oro, alla seconda edizione, nasce per dare un riconoscimento alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini attraverso le piattaforme web e social.

"Fin dal momento in cui la direzione territoriale Toscana, Sardegna e Umbria ha avuto l'intuizione, grazie a Giovanni Polinas dell'Ufficio Adm di Sassari-SOT di Olbia, di realizzare la campagna Portala nel Cuore - spiega Roberto Chiara, direttore della direzione territoriale - c'è stata una grande spinta per rendere possibile questa iniziativa del tutto nuova per noi e per Adm, che pone l'accento su una tematica ambientale, ossia sulla brutta abitudine di asportare conchiglie e ciottoli dai litorali. La stretta collaborazione tra tutte le persone direttamente coinvolte a Firenze, Cagliari e Olbia ha consentito di creare una campagna molto significativa e sentita per la Sardegna”.

"Il premio assegnato – prosegue Roberto Chiara – costituisce motivo di grande soddisfazione per tutti noi. Caterina Murino, Geppi Cucciari e Luigi Datome, tre personalità particolarmente legate alla Sardegna e molto sensibili alla tematica ambientale, hanno aderito all'iniziativa prestandosi per la realizzazione di quattro diversi spot diffusi, con sottotitoli in italiano e inglese, sulle più importanti emittenti radiotelevisive sarde, sui canali social di Adm e della Regione Sardegna, sugli schermi di alcuni dei principali porti, aeroporti e stazioni ferroviarie italiani, sui monitor presenti a bordo dei traghetti in servizio sulle rotte da e per la Sardegna.

