Ha fatto tappa a Basilicanova, in provincia di Parma, ”Freemmos”, il progetto della Fondazione Maria Carta dedicato al tema dello spopolamento dei piccoli centri e non solo della Sardegna.

La serata è stata aperta dai saluti di Massimiliano Testoni, il presidente del circolo dei sardi "Grazia Deledda", originario di Bonorva.

Spunti di riflessione raccolti nel corso della serata dai relatori.

Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, ha poi illustrato il progetto dedicato alla lotta contro lo spopolamento. «Noi non siamo risolutori di problemi - ha ribadito Marras – ma animatori di dibattito. Dobbiamo cercare in tutti i modi di contrastare lo spopolamento che sta assumendo dimensioni davvero preoccupanti non soltanto nei piccoli centri ma ormai anche nelle città. Servono iniziative concrete per evitare di trovarci tra 50 anni in condizioni drammatiche».

Il dibattito che è seguito ha raccontato cosa fanno i sardi che vivono nel territorio parmense.

La serata, condotta dal giornalista Giacomo Serreli, è poi proseguita con gli interventi musicali di Vanni Masala all'organetto e Jonatan Della Marianna alle launeddas. In chiusura, la cantante Maria Giovanna Cherchi ha proposto alcuni dei brani più belli del suo repertorio. Tanto l’entusiasmo da parte del numeroso pubblico, coinvolto in un trascinante ballo sardo.

Ora per "Freemmos" nuova tappa in Spagna. Sabato 4 novembre si andrà a El Frago, appena 132 abitanti, in provincia di Saragozza, nella Comunità Autonoma dell’Aragona, uno dei più piccoli comuni della Spagna, che nell’occasione si gemellerà con Baradili, il più piccolo comune della Sardegna. Saranno presenti, oltre ai rappresentanti della Fondazione Maria Carta, musicisti sardi e le ragazze in costume tradizionale che accompagneranno la sindaca Maria Anna Camedda e il vicesindaco Lino Zedda.

Sono previsti incontri istituzionali con momenti di dibattito sul tema dello spopolamento che sta colpendo anche vaste aree dell’Aragona.

