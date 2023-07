A partire da domani partirà un altro fine settimana ricco di appuntamenti nel territorio del Consorzio turistico “Due Giare”.

In particolare, a Baradili, paese più piccolo della Sardegna, domani, è in programma la presentazione della mostra di Giulia Sale “Dalla mia finestra si vede il mare. Orli”.

Grande protagonista il mare, dunque, per le vie del paese, nell’esposizione, curata da Ivo Serafino Fenu, che rientra all’interno del progetto “Fotografie in Marmilla”, organizzato dal Consorzio Due Giare e dall’associazione “Su Palatu Fotografia”. L’appuntamento è alle 19 negli spazi dell’ex Montegranatico. La mostra, allestita all’aperto, potrà essere visitata a qualsiasi ora del giorno sino al 30 settembre. Sempre giovedì spazio alla musica, grazie al patto fra il Consorzio e l’associazione “Palazzo d’Inverno”. Alle 21.30 nella piazza Santa Margherita, nell’ambito della rassegna “Musica all’Improvviso 2023”, l’Associazione Symponia presenterà il progetto musicale “Symponia in Pratza”. Sul palco le sonorità popolari della Sardegna grazie a strumenti della tradizione isolana: dalla fisarmonica al sulitu, dalla chitarra fino alle voci. In scena Jonathan Della Marianna, suonatore di Launeddas, e il chitarrista di Assolo Ignazio Cadeddu, assieme a Luigi Cordeddu, di San Basilio, giovane promettente organettista. L’evento gode anche del sostegno dell’assessorato regionale allo spettacolo, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna.

