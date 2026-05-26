I Cannonau di Sardegna trionfano alla 14esima edizione del Grenaches du monde. Al prestigioso concorso internazionale che si è svolto a Argelès-sur-Mer, nel sud della Francia, la giuria ha assegnato tre Double Gold, ovvero un punteggio superiore ai 96 centesimi, 22 ori e 12 argenti: in tutto 37 premi per l'Isola, sui 47 assegnati ai vini nazionali.

Il massimo riconoscimento se lo sono aggiudicato la Cantina Argiolas di Serdiana (con Arjola 2025, cannonau di Sardegna Rosato Doc e anche Senes 2022, cannonau di Sardegna Riserva Doc) e Cantin a di Santadi con Festa Noria, vino liqu oroso non millesimato.

Nella patria dei rosé è salito dunque sul gradino più alto del podio anche un rosato made in Sardegna. «Ciò dimostra che anche il rosato cannonau può essere premiato tra le eccellenze e reggere quindi benissimo il confronto con i grandi rosé provenienti da zone ben più blasonate per la produzione di questa tipologia, aprendo nuove opportunità commerciali», commenta Mariano Murru, presidente Assoenologi Sardegna.

I vini premiati provengono da diversi areali dell'Isola e sono stati apprezzati nelle diverse tipologie di vinificazione, dai classici rossi strutturati, ai vini freschi e fruttati, ancora, passiti, liquorosi e bollicine. «Tipologie che aprono nuovi scenari e guardano a un nuovo pubblico di consumatori, soprattutto giovane» aggiunge Murru. La lista dei vini premiati è consultabili sul sito www.grenachesdumonde.com.

(Unioneonline/A.D)

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