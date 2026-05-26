Nel 2017 c'erano solo due corsi, ma verso la fine dell'anno scorso, il sogno che era diventato obiettivo si è trasformato in realtà con l'istituzione del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Sassari. Questa mattina nell'Aula Magna dell'ateneo sassarese si è aperto l'evento “Ingegneria, Innovazione, Impresa – Una partnership per il futuro del Nord Sardegna”, confronto aperto tra università, imprese e istituzioni per immaginare e progettare il futuro del territorio.

"Un momento di festa dopo tanti anni" ha sottolineato il rettore Gavino Mariotti. Il nuovo Dipartimento di Ingegneria è chiamato a svolgere un ruolo sempre più centrale nella crescita del territorio attraverso la formazione di nuove competenze e il trasferimento di conoscenza verso il mondo delle imprese.

Sono stati illustrati non solo i corsi di laurea, ma è stato dato spazio anche agli interventi dei membri del comitato di indirizzo, che porteranno il punto di vista del sistema produttivo e contribuiranno a delineare nuove prospettive di collaborazione tra università e impresa.

In chiusura di giornata la tavola rotonda dal titolo “Il nuovo Dipartimento di Ingegneria e il suo territorio: come sviluppare le migliori sinergie nel prossimo triennio”.

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