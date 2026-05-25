Proiezione speciale domani alle 9.30 nell’aula B del Complesso di Piandanna 2 del documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo", prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni. Seguirà un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L’evento è organizzato dalla Scuola di Dottorato dell’Ateneo di Sassari nell’ambito dell’iniziativa "Le Università per Giulio Regeni", promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore. Hanno aderito 76 università, 15mila persone coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore Gavino Mariotti e proseguirà con l’introduzione a cura di Eugenio Garribba, Direttore della Scuola di dottorato Uniss, e Margherita Maioli, Organizzatori dell’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”. Verrà trasmesso un video messaggio dei genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, Genitori di Giulio Regeni, e a seguire sarà trasmesso il documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”.

Nella successiva tavola rotonda interverranno Carla Bassu, Coordinatrice del Corso di dottorato in Culture, Letterature, Diritti, Turismo e Territorio, Enrico Baroffio, Presidente Associazione ADI Dottorato Sassari, Antonio Michele Bilotta, Presidente del Consiglio degli Studenti Uniss, Eleonora Cocco, Presidente Forum delle Associazioni dell’Università di Sassari.

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