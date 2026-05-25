In memoria di Paolo Pillonca, giornalista, poeta e scrittore scomparso il 25 maggio del 2018. Lo ricorda l’illustratore armungese Sandro Dessì con un ritratto realizzato per unionesarda.it.

Un'immagine accompagnata da queste parole: Omini de importu mannu coment pagus po sa Terra nosta istimada. Omini chi ti consillada sempri po su beni tuu. Omini sempri in su coru de donnia sardu amantiosu de sa Cultura nosta!

Paolo Pillonca, nato a Osilo nel 1942, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. È stato un costante punto di riferimento nell’ambito dello studio, della tutela e della valorizzazione della lingua sarda. Si è dedicato in particolare alla poesia improvvisata. Ha scritto in limba Caddos (1995 con Barore Ligios), Chent'annos (1996), Laras (2000), il romanzo Antonandria (2006) e diverse canzoni per Piero Marras, i tenores Santa Sarbana di Silanos, Franco Madau, Anna Maria Puggioni e Maria Giovanna Cherchi. Ha diretto l’Ufficio Stampa della Regione Sardegna e curato e condotto trasmissioni televisive in lingua sarda su Sardegna 1.

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