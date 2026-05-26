Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, nuovo direttore creativo di Dondup.

«Dondup ha il piacere di annunciare che Lauro De Marinis, il cantautore italiano noto come Achille Lauro, ha assunto il ruolo di direttore creativo del brand», scrive il brand in una nota. Nel suo nuovo ruolo, guiderà l’ufficio stile di Dondup con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa del marchio nelle collezioni donna, uomo e negli accessori.

La prima collezione sfilerà allo Stadio San Siro il prossimo 15 giugno, in anteprima assoluta durante il suo concerto-evento.

«Lauro arriva in Dondup con una convinzione precisa: la moda è un linguaggio, e lui vuole parlarlo dall’interno. Non come testimonial, non come volto di una campagna, ma come autore», è scritto ancora nel comunicato dell'azienda di moda nata nel 1999 e che dal 2021 fa parte del portfolio di Made in Italy Fund, fondo di private equity promosso e gestito da Quadrivio & Pambianco, dedicato a valorizzare le eccellenze italiane nei settori moda, design, beauty e food.

«Volevo creare qualcosa che restasse – le parole di Lauro – Non come volto ma come autore. Non un gesto, ma un progetto. L’inizio di un percorso creativo che nei prossimi anni influenzerà l’immagine, le collezioni e il posizionamento di Dondup, preservandone il DNA e rafforzandone l'identità».

«Sono davvero felice che Lauro si unisca alla nostra squadra per una collaborazione di lungo periodo – commenta Mauro Grange, ceo di Dondup – Grazie alla sua profonda sensibilità artistica e al suo apprezzamento per il patrimonio del nostro marchio, sono sicuro che guiderà il team creativo con una visione distintiva contribuendo a scrivere il prossimo capitolo di Dondup, capitalizzando il suo heritage e portando grande valore al brand».

(Unioneonline/D)

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