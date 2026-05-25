Patrimonio netto in crescita e aumento del valore di redditività del 24%. Dati lusinghieri per il bilancio 2025 approvato all'unanimità dall’Assemblea dei Soci dell’Ente De Carolis. Il valore della produzione è salito del +31,4%. In due anni la platea è quasi raddoppiata, raggiungendo i 19.838 spettatori su 26 rappresentazioni; le giornate di lavoro per maestranze tecniche e artistiche sono salite +48,6%, con un +75% per gli under 35.

Un risultato significativo, ottenuto pur in presenza di vincoli rilevanti quali l’asimmetria temporale nell’erogazione dei contributi pubblici, che impone costante pianificazione finanziaria e anticipazione di cassa, e i maggiori costi derivanti dall’insularità. Nonostante questo, il De Carolis mantiene i conti in ordine grazie a una gestione oculata, efficace e rigorosa nell’utilizzo dei finanziamenti pubblici, principio cardine della propria mission. Confermato anche il collegio sindacale di altissimo profilo composto dal dott. Carlo Sardara dal dott. Pietro Scudino e dal dott. Giuseppe Carlo Sanna.

Nel suo intervento di apertura dell’Assemblea il Presidente Prof Antonello Mattone ha voluto ricordare il determinante il sostegno di Regione Sardegna, Ministero della Cultura, Fondazione di Sardegna, Comune di Sassari e Comune di Alghero e ringraziare in maniera particolare l’amministrazione Comunale di Sassari, che ha rinnovato per altri due anni la concessione del Teatro Comunale, riconoscendo il valore del De Carolis quale Teatro di Tradizione e la sua comprovata capacità di gestire un immobile complesso, vissuto tutto l’anno da numerosi soggetti e associazioni del territorio.

I principali Stakeholder dell'Ente De Carolis, Regione Sardegna, Ministero della Cultura e Città Metropolitana di Sassari guardano con crescente interesse all’apertura al territorio dell’Ente: il nuovo Festival Estivo di Alghero, la qualità della tradizionale Stagione Lirica di Sassari e un articolato programma di attività collaterali e di coproduzione anche fuori dai confini regionali.

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