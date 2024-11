Quattromila visitatori in un weekend, vendita assai superiori alle fiere locali degli ultimi dieci anni, presentazioni partecipate. Bilancio lusinghiero per fiera dell’editoria regionale Un’isola e i suoi libri, ospitata lo scorso fine settimana dal Padiglione Tavolara. Promossa dal Comune di Sassari, sostenuta dalla Regione Sardegna e curata dell’Associazione Editori Sardi in partenariato col festival Mediterranea. Culture, scambi, passaggi, la manifestazione ha incassato la soddisfazione degli editori.

Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha commentato: «Sassari si conferma punto di riferimento culturale in Sardegna attraverso un momento di promozione e valorizzazione della realtà editoriale isolana».

La presidente dell’Aes, Simonetta Castia, ha evidenziato: «La fiera è stata caratterizzata da un grande successo di pubblico e vendite, con il più che tangibile apprezzamento e risposta da parte dei sassaresi e di tutti gli appassionati. Gli ottimi numeri confermano la bontà della proposta culturale».

