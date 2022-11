Va avanti al Cine Tetro Astra di Sassari l'edizione numero trentadue del “Festival Etnia e Teatralità” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari con il contributo della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Giovedì 1 dicembre alle 21 andrà in scena la commedia “Stavamo meglio quando stavamo peggio?” che vedrà, nel ruolo di protagonista, Stefano Masciarelli.

L'attore andrà in in scena con Fabrizio Coniglio. Lo spettacolo racconta in modo ironico e nostalgico un’epoca di grandi sogni, quella degli anni ’60 e ’70. Nell’allestimento della compagnia Tangram Teatro il viaggio comincia da una mansarda dove zio e nipote trovando vecchi dischi e oggetti dimenticati si confrontano sulle epoche, le tecnologie, le canzoni, i costumi, il linguaggio e la cultura cambiata così velocemente negli ultimi 40 anni. Attraverso le canzoni che hanno fatto la storia dell’Italia e tanti oggetti che non usiamo più, si rievocherà lo spirito allegro di un paese che sembra intristito e che invece “pima” sapeva ridere. Stefano Masciarelli partirà da alcuni brani di Alberto Sordi, per passare a Domenico Modugno e a tanti altri con arrangiamenti rivisitati e suonati dal vivo dal fisarmonicista Diego Trivellini.

“Spesso nella musica ritroviamo i sapori, gli umori, le speranze, i sogni di un momento storico – dice Masciarelli - Attraverso queste canzoni rivivremo il sogno e il sorriso di quel paese che abbiamo purtroppo dimenticato”.

© Riproduzione riservata