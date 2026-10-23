Una lunga ricerca basata su fonti documentali e sui racconti degli anziani per raccontare fatti, personaggi e misteri del paese del Parteolla. Sarà presentato domani a Serdiana, su iniziativa dell’associazione “Memoria storica di Serdiana”, il nuovo libro di Marco Carta ricercatore ed esperto della storia e delle tradizioni del paese.

Un volume con all’interno i ritratti dei personaggi illustri che hanno segnato diversi momenti della storia comunitaria: prelati (come i vescovi Mons. Paolo Carta e Agostino Saba), poeti in lingua sarda (Raimondo Locci e Sisinnio Pittiu), martiri delle foibe, come Giuseppe Pala, ed eroi della Resistenza come Salvatore Saba.

Nel libro anche avvenimenti storici e una carrellata di figure femminili che si sono distinte nel campo dell’istruzione e in campo sociale. L’appuntamento è per le 17 nella Casa Museo alla presenza dell’autore. Ingresso libero.

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