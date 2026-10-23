Il cantante e scrittore Beppe Dettori presenta a Stintino il libro “Le favolose avventure del delfino Zuniari”. L’appuntamento è in programma sabato 24 ottobre, alle ore 17, presso il Museo della Tonnara. Un evento dedicato al mondo del mare e alle sue storie, per accompagnare grandi e piccoli in un viaggio tra avventure, immaginazione e scoperta. Attraverso il racconto del delfino Zuniari, il mare diventa uno spazio da esplorare, ricco di incontri, sorprese e meraviglie.

Un’occasione per condividere il piacere della lettura e riscoprire il legame con il mare, in un luogo che custodisce la memoria e la tradizione marinara di Stintino. È prevista inoltre la partecipazione speciale del professor Mario Lucio Marras, autore della prefazione, mentre a moderare l’incontro sarà Massimiliano Schiaffino, coadiuvato da Ornella Porcu.



Il pubblico avrà la possibilità di dialogare con l’autore, porre domande e comprendere il percorso che lo ha portato alla stesura del suo primo libro, un’attività parallela a quella di cantautore che lo ha reso noto ai più. L’appuntamento è organizzato dal Museo della Tonnara di Stintino (MuT), con il supporto di Comune di Stintino, Associazione Culturale Musicale Sa Perbeke, Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni e Comes Biblioteche.





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