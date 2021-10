Con la benedizione di Papa Francesco è calato il sipario sulla quattrocentesima festa di Sant’Amatore. È intatta dopo quattro secoli la devozione della comunità di Gesico nei confronti del santo vescovo e martire, del quale sono custodite nella parrocchia di Santa Giusta le reliquie ossee.

In conclusione degli appuntamenti religiosi e culturali promossi dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, la Regione, la Parrocchia Santa Giusta, l’associazione volontari Sant’Amadu e l’oratorio don Giuseppe Atzori è arrivata la pergamena con la benedizione del Pontefice: "Sua Santità Francesco impartisce di cuore l’implorata benedizione apostolica al parroco don Efisio Zara e alla comunità parrocchiale di Sant’Amatore vescovo e martire in occasione del 400esimo della festa patronale e invoca nuova abbondanza di grazie e favori celesti e la continua protezione della Beata Vergine Maria".

