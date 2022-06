Come da qualche anno a questa parte, salvo le interruzioni per la pandemia, il 2 giugno è per Bonnanaro la giornata dedicata alla fiera delle ciliegie, che quest'anno taglia il traguardo dei 31 anni .

La cerimonia di inaugurazione è in programma alle 10.30 alla presenza dell'amministrazione comunale, in testa il sindaco Giovanni Antonio Carta, accompagnata dalla banda musicale “Santa Cecilia” di Ossi.

Alle 15 spazio alla parata di Walt Disney: nelle vie del paese le mascotte raffiguranti i personaggi più illustri del mondo animato si cimenteranno in animazioni e magia con trampolini e mangia fuoco, oltre che bolle di sapone e giocolieri. Dalle 17 spazio alla musica e all'intrattenimento con il gruppo “Alenu 'e sole” e il Dj set con il duo “Gabriele e Giuseppe”.

Festa delle ciliegie, sempre nella giornata di domani, anche a Bonarcado. Il parco de S'Ortu Mannu ospiterà gli stand che saranno aperti alle 11. Alle 13 ci sarà il pranzo curato dall'Associazione Coro Bonarcado. Alle 18 i presenti potranno ascoltare musica della tradizione sarda con il gruppo “Armonia Sarda”, con Francesco Fais e Giacomo Crobu.

