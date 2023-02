È stato vice sindaco a Settimo. A Burcei aveva preparato una lista per le comunali che non era stata poi presentata. Fernando Pisu, laurea in Scienze dell’Educazione e formazione, nel 2000, fondò con amici l'associazione “Parcu culturale candadoris”.

Un gruppo di cultura mirato a salvaguardare le tradizioni popolari, il canto in limba e il folk. Oggi Fernando Pisu ha 73 anni, ma va avanti col suo progetto dopo aver diretto in mezza Sardegna cicli di lezioni partecipando a conferenze sulla limba degli avi. Alla tesi di laurea presentai le gare poetiche del tempo di Olata (Ignazio Deplano di Quartucciu) sino ai giorni nostri: «Due secoli e mezzo di storia sulle gare poetiche che avevo chiuso col grande improvvisatore di Burcei Raffaele Urru».

L’improvvisatore di Settimo scrive e canta ancora. Da ricordare i canti ed i balli all’oncologico con i malati in corsia assieme ai familiari, ai medici e agli infermieri. «Fu una giornata di grande emozione – ricorda Fernando Pisu - con i muttetus e le danze, siamo riusciti a coinvolgere tutti: da allora, ci siamo esibiti anche in altre strutture ed in particolare in case di riposo. Siamo stati ospiti di persone straordinarie che ci hanno puntualmente ripagato con sorrisi e applausi».

E tra un appuntamento e l'altro, l'associazione co-fondata da “su cantadori” di Settimo San Pietro, non è mai mancata neppure alle grandi sagre: Sant’Efisio, la festa degli agrumi di Muravera. Come a Ierzu e in tante altre parti della Sardegna. «Le nostre traccas hanno puntualmente suscitato grande interesse fra il pubblico. Siamo riusciti a creare un gruppo straordinario capace davvero di fare cultura, di custodire i canti tradizionali sardi, di proporli anche ai più giovani affinchè le tradizioni e i canti dei nostri nonni, vengano conservati».

Settimo San Pietro è il suo paese. Oltre ad essere stato vice sindaco rossomoro nella prima amministrazione di Massimo Pusceddu, è stato anche vicino al circolo bocciofilo, facendo il presidente. Ora trascorre il suo tempo e i suoi impegni fra Burcei, Settimo, il paese di famiglia e Quartu. «A Burcei ho avuto anche l’occasione di candidarmi a sindaco. All’ultimo momento rinunciai».

© Riproduzione riservata