Esterzili si prepara a vivere un weekend di festeggiamenti in onore del suo patrono, San Michele Arcangelo, grazie a un ricco programma organizzato dal comitato classe 1979. La manifestazione, la prima dell’autunno 2024, fonde spiritualità e tradizione popolare ed è pronta a coinvolgere tutta la comunità in un’atmosfera di gioia e devozione.

Le celebrazioni inizieranno sabato 28 settembre, con la solenne Messa nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi alle 17:30 celebrata da Don Alfredo Diaz. La cerimonia sarà seguita da una suggestiva processione che porterà l’effigie del Santo Patrono alla chiesa a lui dedicata, accompagnata dai suoni della fisarmonica di Marcello Caredda e dai colori vivaci degli abiti tradizionali dei gruppi folk di Esterzili, Villanova Tulo, Sadali, Seulo e Seui.

Dalle 19:00, la piazza del paese si trasformerà in un palcoscenico di musica folk, creando un’atmosfera di festa e convivialità. Alle 22:00, un spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo notturno, mentre il concerto del gruppo Roxydiana, atteso per le 22:15, promette di far ballare tutti i presenti. La serata si concluderà in bellezza con il DJ Emiliano, che dalle 00:30 animerà le ultime ore di festa con una selezione musicale coinvolgente.

