Al Premio Costa Smeralda arriva Emmanuel Carrère, per ritirare il Premio Internazionale, sulla scia dell’ultimo libro “V13”, il racconto del processo per gli attentati che nel novembre del 2015, venerdì 13 (da cui il titolo del testo), hanno colpito Parigi, sconvolgendo la Francia.

Ma lo scrittore francese vanta una lunga lista di successi editoriali, e allora la domanda, quella sul soggetto di un libro, sorge spontanea. Di più. Perché per Carrère è “la più grande di tutte”, dice. “Per me il soggetto è il nocciolo duro da cui partire, tanto che se non ne ho uno posso anche non scrivere”, ha svelato stamattina Carrère, che ritirerà il riconoscimento del Costa Smeralda stasera a Porto Cervo.

Alla prima volta in Sardegna, si dice “grato per il premio”. Ammettendo poi: “La critica mi ha sempre trattato bene, il che non so quanto sia positivo – ironizza – perché anche dai detrattori si può imparare”. Intanto, mentre lavora all’adattamento di un libro per il cinema, sta programmando la prossima missione al bordo di una nave di Medici senza frontiere. Dalla quale trarrà, c’è da scommetterci, un nuovo reportage. E – chissà – il prossimo successo editoriale.

© Riproduzione riservata