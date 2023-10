Dalle nascite di Oscar Wilde e Michele Schirru alla morte di Antonio Meucci, dalla fuga di Albert Einstein negli Stati Uniti alla “caccia alle streghe” che colpisce Hollywood, dalla vittoria dell’ammiraglio Nelson nella battaglia navale di Trafalgar all’incarcerazione del “boia di Vichy”, Maurice Papon. Fatti e personaggi al centro delle ricorrenze della settimana dal 16 al 22 ottobre, commentate da Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda, che torna come editorialista a “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni alle 00.10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia, canale 54 del digitale terrestre o su RaiPlay.

Si comincia lunedì 16 ottobre con il ricordo dello scrittore e poeta Oscar Wilde, nato a Dublino nel 1854. È il 1884 quando pubblica il suo capolavoro “Il ritratto di Dorian Gray”. Nel 1895, all’apice della carriera, Wilde viene accusato di sodomia e condannato a 2 anni di lavori forzati.

Martedì 17 ottobre si torna al 1933, giorno in cui Albert Einstein arriva negli Stati Uniti. Lo scienziato ebreo lascia la Germania per fuggire alle persecuzioni naziste. All’epoca ha già vinto il Premio Nobel per la fisica per la teoria della relatività.

Mercoledì 18 ottobre è, invece, l’anniversario della morte di Antonio Meucci, nel 1889. È a New York, dove si trasferisce nel 1850, che mette a punto il “telettrofono”, ma il Congresso degli Stati Uniti gli attribuirà il primato della invenzione del telefono solo a un secolo dalla sua morte.

Giovedì 19 ottobre Dessì ricorda Michele Schirru, anarchico naturalizzato cittadino americano, nato vicino a Sassari nel 1899. Tornato in Italia per compiere un attentato contro Mussolini, nel 1931 Schirru viene processato dal Tribunale Speciale Fascista e condannato a morte.

Venerdì 20 ottobre in primo piano l’inizio della caccia alle streghe nell’ambiente di Hollywood da parte della Commissione per le attività antiamericane nel 1947. L’accusa è di appartenenza al partito comunista. Fra i primi a denunciare molti autori e registi è Walt Disney.

Sabato 21 ottobre si ripercorre la vittoria della flotta navale britannica, guidata dall'ammiraglio Horatio Nelson, nel 1805, contro la flotta franco-iberica al largo delle coste spagnole, a Trafalgar. Una vittoria che stronca le ambizioni di Napoleone.

La settimana si chiude domenica 22 ottobre giorno in cui, nel 1999 viene incarcerato nella prigione parigina della Santè, l’ex ministro francese Maurice Papon, il “boia di Vichy”. Ultranovantenne, sconta la condanna a dieci anni di reclusione per complicità in crimini contro l'umanità.

