Sabato 21 settembre il Comune di Elmas ospiterà due appuntamenti artistici-culturali: “Sa dia de sa riconoscenza” e il “Memorial Billy Sechi”. Le due iniziative, che rientrano nel cartellone di “Elmas in Festa”, coinvolgeranno la comunità con musica, arte e solidarietà.

Parla della manifestazione settembrina il presidente della Consulta comunale degli anziani Michelangelo Sotgiu: «Alle 19 apriremo una finestra dalla quale si affaccerà il mondo del volontariato e della solidarietà masese. Il nostro impegno si unirà alla benevolenza degli artisti che si esibiranno, alla generosità delle attività produttive del territorio, alla disponibile bontà delle associazioni e delle istituzioni e alla dedizione di tanti cittadini. Tutti insieme a testimoniare solidarietà con il fine di aiutare, disinteressatamente, chi è meno fortunato». La “casa dell’altruismo” quest’anno verrà predisposta in via del Pino Solitario, nel piazzale del mercato civico, e per raggiungerla si potrà utilizzare il servizio gratuito del Pulmino masese.

«Si tratta di un momento profondamente simbolico per la nostra comunità - dichiara la sindaca Maria Laura Orrù - che ci permette di riflettere sull’importanza della riconoscenza e del volontariato, il cui valore è inestimabile perché ci ricorda quanto sia fondamentale donarsi agli altri, costruire legami solidali e contribuire al bene comune». La cena solidale organizzata dalla Consulta degli Anziani e dalla Pro Loco non è solo un momento conviviale ma un gesto concreto di sostegno a chi ha più bisogno: «È questo spirito di collaborazione - conclude Orrù - che rende la nostra comunità più forte e coesa». I proventi della cena saranno devoluti alla mensa parrocchiale della Caritas “Don Luciano Ligas”.

Il Memorial

La prima cittadina ha inoltre posto l’accento sull’importanza del “Memorial Billy Sechi”: «È un grande evento culturale che arricchisce il nostro panorama musicale e rende omaggio a un grande talento sardo. “Suoni d’Autunno 2024” sarà una serata di altissimo livello, con artisti di fama che, attraverso il jazz, ci condurranno in un viaggio musicale unico. Un appuntamento che conferma la vitalità della nostra cittadina nel campo delle arti e della musica».

La serata si svolgerà al Teatro Maria Carta dove si esibiranno artisti di grande talento tra cui Gianrico Manca special Quartet, Carrus Tore Migoni Trio, Victoria Nazario Singer, Bebo Ferra e Francesca Corrias, Carrus Corrias-Mundula-Manca: «Dal 2005 - dichiara Ignazio Sechi, fratello di Billy e socio fondatore con la moglie Daniela Micellone dell’associazione “Eventi SI” - questo evento ci permette di onorare la memoria di un uomo che è stato un precursore del jazz in Sardegna, lasciando un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. La nostra formula non è solo quella di un semplice concerto, ma un momento di incontro e di celebrazione, dove la musica ci unisce anche con chi purtroppo non è più tra noi».

© Riproduzione riservata