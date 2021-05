Eccezionale scoperta nella grotta Guattari al Circeo (Latina). Nel corso della nuova campagna di scavi condotta dalla Soprintendenza archeologica delle province di Latina e Frosinone in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, sono stati ritrovati i resti di 9 individui di Neanderthal e tantissimi preziosi fossili, animali e vegetali.

Il luogo, sito considerato tra i più importanti del paleolitico medio, evidentemente era abitato non solo dai “cugini” più anziani e poi misteriosamente estinti dell'homo sapiens, ma anche da animali feroci, iene, rinoceronti, orsi delle caverne. Esemplari grandissimi come lo spropositato megalocervo oppure antichi come l'uro, una razza di bovino poi estinta.

La grotta, individuata casualmente nel 1939 e studiata a suo tempo dal paleontologo Alberto Carlo Blanc, deve la sua eccezionalità a un crollo che circa 60mila anni fa l'ha sepolta sigillandone l'apertura e facendo sì che tutto si mantenesse così com'era, in pratica una sorta di capsula del tempo.

Per questo e per il ritrovamento allora di una calotta cranica straordinariamente ben conservata è stata subito annoverata tra i siti più importanti al mondo per lo studio dell'uomo di Neanderthal e ora il nuovo intervento apre scenari di enorme interesse per la ricerca.

Gli scheletri umani ricomposti, spiega Francesco Di Mario, il funzionario archeologo della soprintendenza che dirige lo scavo, "appartengono tutti ad individui adulti, fatta eccezione forse solo per uno che potrebbe essere di un giovane". Tra loro una sola femmina. Ma non si tratta di persone vissute tutte nella stessa epoca: i più vicini a noi sarebbero vissuti tra i 50mila e i 68mila anni fa, il più antico addirittura tra i 100mila e i 90mila anni fa.

Adesso tutto questo materiale dovrà essere studiato, ma dalle prime analisi effettuate sui denti, viene fuori che la loro dieta fosse varia, in quanto mangiavano ad esempio prodotti cerealicolo vegetariani.

