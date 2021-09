Musicista e compositore, ma anche pittore, letterato, attore, regista e scenografo.

È stato un artista totale Sylvano Bussotti, morto oggi a Milano. Avrebbe compiuto 90 anni il primo ottobre.

Ne hanno dato notizia il coniuge Rocco Quaglia e la nipote Michela.

Nato a Firenze nel 1931, da un paio di mesi era in cura in una residenza per anziani in Lombardia.

Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2021, il capoluogo toscano si stava preparando a festeggiare il compleanno del compositore, con un mini-festival di cinque giorni dedicato alla sua vasta produzione artistica (in programma dal 20 al 25 settembre).

L’artista ha inciso fortemente sul linguaggio culturale del secondo Novecento, con opere punto di riferimento della musica d’avanguardia.

Per le sue attività compositive ha ricevuto il Premio Simc (Società Internazionale di Musica Contemporanea) per tre volte (nel 1961, 1963 e 1965).

È stato inoltre attivo nel campo dell'organizzazione musicale, avendo ricoperto l'incarico di direttore artistico del Festival Pucciniano di Torre del Lago, del Teatro La Fenice di Venezia e della sezione Musica della Biennale di Venezia.

Le sue opere pittoriche sono state esposte all’estero (anche al Museo d'Orsay di Parigi).

(Unioneonline/F)

