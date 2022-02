Anche l’Università di Cagliari celebra le donne nella scienza.

L’appuntamento è per domani, venerdì 11 febbraio, in occasione della giornata internazionale “Women and girls in science 2022”.

L'ateneo del capoluogo, in collaborazione con i Piani nazionali lauree scientifiche (Pnls) delle diverse discipline, ha organizzato una serie di attività tematiche per favorire l'orientamento delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie superiori verso le discipline scientifiche. L'evento è disponibile online sul sito web dell’università.

“Da ieri le studentesse e gli studenti di quarta e quinta superiore partecipano a una serie di attività tematiche comuni e differenziate per ambito disciplinare”, spiega Carlo Maria Carbonaro, docente al dipartimento di Fisica, responsabile Orientamento facoltà di Scienze.

"Le attività – prosegue Carbonaro – si concludono domani con la partecipazione alla Master Class dedicata alla differenza di genere nella scienza. Le attività proposte sono svolte in modalità online e hanno una marcata impronta laboratoriale: le studentesse e gli studenti saranno divisi in gruppi di ricerca e affronteranno argomenti scientifici affiancati dalle ricercatrici e dai ricercatori dell’Università e degli enti di ricerca”.

Una giornata che diventa patrimonio di conoscenza. Ma anche una modalità che avvicina alla scienza.

“Le attività potranno essere valutate all’interno di un contest che premierà gli elaborati migliori. Gli argomenti proposti spaziano dallo studio del Dna ai tessuti umani, agli ecosistemi e alla biodiversità, dall’inquinamento ai beni culturali, all’energia, nanoparticelle e galassie, dai minerali e i fossili alle scienze per lo sviluppo sostenibile nella società del futuro, passando per i linguaggi di programmazione e la matematica al femminile. Inoltre, vengono affrontati dibattiti e proposte testimonianze di donne di successo”.

Le attività sono coordinate dai professori Paolo Follesa (Biologia e Biotecnologie), Susanna Salvadori (Scienze Naturali), Antonella Rossi (Chimica), Viviana Fanti (Fisica), Paola Piu (Matematica), Carla Buosi (Geologia) e Daniele Riboni (Informatica). Alcune attività si svolgeranno su più giornate.

Le studentesse e gli studenti delle superiori possono chiedere anche il riconoscimento come Pcto (Progetti alternanza scuola lavoro).

Nella giornata - che ha supporto e patrocinio anche di Unesco e Nazioni Unite - sono coinvolti i Pnls di Biologia biotecnologie, Chimica, Fisica, Geologia, Informatica, Matematica, Scienze naturali e ambientali.

L’evento sarà aperto alle 9 dal rettore Francesco Mola. A seguire, interventi di Valentina Onnis (prorettore Orientamento e alumni) e Maria Perla Colombini (Università di Pisa, direttrice Istituto conservazione e valorizzazione beni culturali-Cnr). Dalle 10.30 spazio alle attività disciplinari dei Pnls. Nel pomeriggio, introduzione di Ester Cois (delegata rettore per Uguaglianza di genere) e intervento, per il Pnls Chimica, di Tiziana Pivetta (coordinatrice corso di studi in Chimica).

In scaletta anche il dibattito su "Genere e scienza” organizzato dal Pnls Fisica. Al dibattito partecipano la professoressa Cois, Elisabetta Gola (prorettore Comunicazione e immagine), Marianna Fontana (ricercatrice Cern, Ginevra) e Susi Ronchi (già capo servizio Rai, fondatrice di Giulia Giornaliste Sardegna).

In chiusura premiazioni e consegna virtuale degli attestati.

