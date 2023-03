Il nuovo corso di Design (Architettura), Veterinaria e l’ambito biomedico trascinano le immatricolazioni all’Università di Sassari: 3.900 le matricole nel 2022, quasi il 4% in più rispetto all’anno precedente e soprattutto 10 volte l’incremento della media nazionale. Un grande slancio è stato dato anche dal Progetto PA110, per la formazione dei pubblici dipendenti. L’Ateneo ha previsto corsi di studio specifici che erogano didattica a distanza e tasse agevolate, estendendo inoltre i benefici del progetto anche a tutti gli studenti-lavoratori del settore privato. Hanno aderito quasi 400 studenti: 169 del settore privato e 218 del settore pubblico. In tutto gli iscritti sfiorano quota 14.000. Oltre 650 i docenti, provenienti da tutta Italia. L’Università di Sassari offre formazione in presenza e a distanza e conta su oltre 40 centri di ricerca interdisciplinari e 12 biblioteche. Vanta rapporti di cooperazione con circa 500 Università che partecipano al Programma Erasmus. Sassari è al secondo posto in Italia nella classifica dei 15 Atenei statali di medie dimensioni (quelli tra 10 e 20 mila iscritti) grazie in particolar modo ai supporti agli studenti, alle strutture dell’Ateneo (anche quest’anno il punteggio più alto in Italia), alla Comunicazione e servizi digitali e all’Internazionalizzazione. L’ateneo turritano ha sedi decentrate ad Alghero, Olbia, Nuoro e Oristano.

Offerta formativa

L’Università di Sassari propone un’offerta formativa ricca e che viene migliorata di anno in anno con l’introduzione di nuovi corsi più appetibili, come appunto quello di Design (Dipartimento di Architettura) che ha consentito di avere un aumento del 30% delle immatricolazioni. Molto bene anche l’ambito agrario-forestale-veterinario, che contrariamente al trend nazionale guadagna +21% soprattutto con Veterinaria (mentre è stabile con Agraria) e l’ambito biomedico che fa registrare il +23%. Per l’anno accademico 2022-23 sono 62 i corsi di laurea divisi nei 10 Dipartimenti: 36 sono ad accesso libero e 26 con test. Per quanto riguarda invece le tipologie: 34 corsi sono triennali, 22 magistrali e 6 di laurea magistrale a ciclo unico. Nell’ambito dei corsi di laurea istituiti, sono inoltre disponibili 7 internazionali, di cui 2 interamente in inglese.

Offerta post-laurea

L’Ateneo sassarese offre tutte le tipologie di corsi: Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione, Master di I e II livello e corsi per gli Esami di Stato. Nel dettaglio, nel 2022 sono stati attivati: 10 corsi di Dottorato di ricerca, con 260 iscritti; 27 Scuole di specializzazione, con quasi 800 iscritti; 4 Master di I e II livello. Per quanto riguarda i corsi di Dottorato di ricerca si è registrato un incremento del numero di candidati alle selezioni così come è cresciuto il numero di candidati con titolo di accesso non dell’Università di Sassari ed estero. Un incremento quasi certamente dovuto a una campagna informativa più efficace, con un miglior utilizzo dei social media.

Inoltre, sono a disposizione corsi di formazione di diverse tipologie, con erogazione di Cfu. Tra i corsi con maggior evidenza e risalto, vista la numerosità degli iscritti e la rilevanza sociale, si ricordano il Corso per la formazione insegnanti (acquisizione di 24 Cfu per l’insegnamento) e il Corso per la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Giampiero Marras

