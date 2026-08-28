La letteratura sale in carrozza e il viaggio diventa esperienza culturale. È questa la grande novità della XVIII edizione del Festival della Letteratura di Viaggio D.H. Lawrence, promosso dal Comitato organizzatore XVIII Festival Lawrence, presieduto dal sindaco di Mandas Umberto Oppus con il delegato Francesco Lallai, insieme al Comune, alla Pro loco e, in collaborazione, con l’associazione culturale CartaBianca. Il programma, ancora in fase di definizione, si svilupperà dal 25 settembre al 4 ottobre e punta a trasformare Mandas, storico nodo ferroviario della Trexenta, in un grande palcoscenico dedicato ai libri, alla memoria, alla storia e al territorio.

La novità di questa edizione è la collaborazione con Arst, che porterà gli incontri letterari direttamente sui treni. Autori e pubblico saranno così protagonisti di presentazioni e conversazioni in movimento, utilizzando come scenari la storica carrozza Bauchiero, le Littorine, i moderni Stadler e l’intero Parco ferroviario di Mandas. Un modo originale per legare il piacere della lettura al fascino del viaggio e alla storia ferroviaria del paese. Per ora sono stati annunciati solo alcuni importanti appuntamenti, che anticipano un cartellone destinato ad arricchirsi nelle prossime settimane. Si parte venerdì 25 settembre, alle 17, nella stazione ferroviaria, a bordo della Littorina, con In viaggio verso la sensibilizzazione. L’apertura del festival sarà dedicata a un tema di forte attualità e grande valore umano: l’autismo. Al centro dell’incontro ci sarà H&J di Paolo Montaldo, pubblicato da Edizioni La Zattera, A dialogare con l’autore sarà Tiziana Scotto. Una partenza nel segno dell’attenzione sociale, dunque, coerente con l’idea di un festival che vuole utilizzare la letteratura come strumento per raccontare esperienze e mondi spesso poco conosciuti.

E, come da tradizione del Lawrence, non mancherà poi una grande giornata dedicata alla storia e al valore dell’identità. L’appuntamento è per giovedì 1 ottobre, alle 17, nella stazione ferroviaria, sulla storica carrozza Bauchiero del 1913. Ospite sarà Gianluca Scroccu, docente di storia contemporanea e autore di numerosi studi sulla storia politica italiana, che presenterà il volume Sandro Pertini, pubblicato da Salerno Editrice. Una figura, quella dell’ex presidente della Repubblica, particolarmente significativa per riflettere sul rapporto tra memoria, identità e storia del Paese. La presenza di Scroccu si inserisce inoltre in un percorso di approfondimento già avviato in Sardegna. Il professore sarà infatti protagonista dell’apertura della IX edizione dello Stràngius Festival a Serramanna, giovedì 3 settembre, con un appuntamento dedicato proprio a Sandro Pertini. A Mandas, però, il racconto della figura del Presidente Partigiano assumerà una cornice particolare: quella di una carrozza ferroviaria d’inizio Novecento, luogo simbolico che richiama il viaggio, la memoria e le trasformazioni della società italiana.

Sono soltanto i primi tasselli di un programma più ampio, che nei dieci giorni del festival porterà a Mandas diversi protagonisti della cultura, facendo della ferrovia non soltanto uno scenario, ma una vera chiave narrativa. Il viaggio di Lawrence come metafora per conoscere la Sardegna, la sua storia e il mondo della letteratura.

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