Gli strumenti della tradizione sarda come launeddas, benas, fisarmoniche, tamburi, chitarre, organetti rivivono nel progetto "Esperienze Sonore" ideato da Produzioni Sardegna e presentato oggi a Cagliari. Incentrato sulla valorizzazione della straordinaria collezione di strumenti musicali custodita nelle sale del Museo del Costume di Nuoro, gestito dall'Isre, l'Istituto superiore regionale etnografico, ruota intorno a una mostra itinerante.

208 gli strumenti esposti lungo un percorso interattivo in quattro postazioni: "Realtà immersiva", "Virtual tour", per accedere ai contenuti multimediali e approfondire la conoscenza degli strumenti musicali, "Launeddas virtuali", per provare a cimentarsi con questo antichissimo strumento, "Cartoline dalla Sardegna", per ammirare le bellezze dell'Isola con le suggestioni delle sue sonorità.

"I visitatori potranno immergersi tra le atmosfere delle feste, riti, processioni, i tamburi del giovedì grasso a Gavoi o l'uscita di Mamuthones e Issohadores a Mamoiada, per ascoltarli e osservarli nei contesti in cui ancora oggi, in Sardegna, vivono", spiega Marco Lutzu, responsabile scientifico del progetto.

Sono previsti tour nelle scuole dei principali centri dell'Isola, oltre a Cagliari e Sassari anche Nuoro e Oristano.

(Unioneonline/s.s.)

