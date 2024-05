Era l’estate del 1999 e Paolo Sorrentino giunse a La Maddalena con in tasca la sceneggiatura de “L’uomo in più”. Finalista al Premio Solinas, vinse la sezione Rai International e da quel primo lavoro (ancora su carta e non per immagini) decollò la sua carriera.

Sabato 13 luglio 2024, ore 21.30, Festival della Marina di Villasimius, Paolo Sorrentino (fresco di Cannes con “Parthenope”) torna in Sardegna ricco di un premio Oscar e tanti successi internazionali. Il regista non sarà però l’unica stella che animerà le serate alla piazzetta della Marina dato che il cartellone ha in programma il Premio Strega Sandro Veronesi, gli attori Alessandro Borghi, Luca Marinelli, ma non solo.

«Volevo un’alternanza di voci, diverse anche nei suoni e negli stili e però, nelle diversità, tutte con una poetica personale e profonda, riconoscibile in mezzo a tante altre», spiega la nuova direttrice artistica Francesca Serafini, sceneggiatrice e scrittrice. «Volevo offrire al pubblico l’opportunità di entrare nelle officine degli autori. Ecco allora che ho pensato a Paolo Sorrentino. Il Sorrentino scrittore, però. Che non ci parlasse solo del suo cinema di cui, inevitabilmente, pure si parlerà».

