Un esponente di spicco della scena internazionale, direttamente dalla babelica capitale del jazz nota come New York: nell'ultimo fine settimana di novembre il Jazz Club Newtork porta nell'Isola il Jed Levy & Phil Robson International Quartet, con due appuntamenti a Cagliari, previsti al Jazzino venerdì 28 e sabato 29 dalle 21:30, e uno a Sassari, domenica 30 al Vecchio Mulino per le 19:30.

Jed Levy milita da oltre quarant'anni nel jazz newyorchese, esibendosi e registrando sia da bandleader che in varie collaborazioni, a partire dal grande mentore Jaki Byard e arrivando ai celebri Don Patterson, Ron McClure, Jack McDuff e al batterista Mike Clark, storico elemento degli Headhunters di Herbie Hancock. Solo alcuni fra i grandi nomi con cui Levy ha avuto il privilegio di suonare, portando la sua musica in tre diversi continenti per i più importanti festival del genere e conquistando i club più prestigiosi della metropoli natale, tra cui Birdland, Blue Note e Jazz at Lincoln Center: proprio gli organizzatori di quest'ultimo hanno scelto il quartetto di Levy per un tour in Sud America, con la benedizione del Dipartimento di Stato americano. Muovendosi tutt'oggi fra le varie sfumature di jazz che la scena della Grande Mela ha da offrire – e incorporandole nell'attività di bandleader – Levy ha pubblicato pochi mesi fa il disco "Faces and Places".

Ma un'altra parte fondamentale dell'attuale percorso di Levy è il sodalizio con il chitarrista britannico Phil Robson, nato proprio in quei club newyorchesi e proseguito con successo in numerosi tour europei, oggi arrivando finalmente anche in Sardegna. Un quartetto guidato dal sassofono di Levy e dalla chitarra dell'inglese, a cui si aggiungono il contrabbasso di Mark Hodgson e la batteria di Roberto Gatto, in una ritmica solida e versatile che esalta l'esplosivo sax del bandleader.

L'ottava stagione del Jazz Club Network prosegue fino al 13 dicembre, con l'organizzazione del Cedac e dell'associazione Il Jazzino e il sostegno del Ministero della cultura, della Regione, del comune di Cagliari e di Fondazione Sardegna.

