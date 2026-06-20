Prima l’omaggio ad Andrea Camilleri e alla sua straordinaria eredità letteraria, poi quattro giornate di incontri con alcuni tra i protagonisti più amati della narrativa italiana ed europea. Dal 29 giugno al 2 luglio torna a Santa Teresa Gallura “Ligghjendi”, il festival letterario voluto dal Comune, sostenuto dai Beni Librari della Regione Sardegna e organizzato dalla cooperativa CoolTour Gallura. La rassegna, diretta dallo scrittore Flavio Soriga, proporrà una prima serie di appuntamenti, in attesa di nuovi eventi previsti tra la fine dell’estate e l’autunno.

L’apertura, lunedì 29 giugno, sarà dedicata ad Andrea Camilleri. Luca Crovi presenterà “Andrea Camilleri, una storia”, volume che ripercorre la vicenda umana e letteraria del creatore del commissario Montalbano. Nella stessa serata il giornalista Gigi Riva e la scrittrice bosniaca Elvira Mujčić porteranno il pubblico nella Sarajevo degli anni della guerra attraverso i libri “La stagione che non c’era” e “C’era l’amore a Sarajevo”.

Martedì 30 giugno spazio al futuro e al noir. Bruno Arpaia presenterà “Il mondo senza inverno”, mentre Piergiorgio Pulixi, intervistato da Paolo Mastino, racconterà il suo nuovo romanzo “Il nido del corvo”. Chiuderà la serata un confronto sul numero di “The Passenger” dedicato alla Sardegna, con Costantino Cossu, Cristina Caboni e Paola Soriga.

Il primo luglio sarà la giornata delle scrittrici sarde: Cristina Caboni presenterà “La rotta delle stelle”, seguita dal reading-spettacolo di Paola Soriga dedicato a Grazia Deledda, Joyce Lussu e Maria Giacobbe. Il 2 luglio, infine, al Cinema Arena Odeon sarà proiettato “Padre padrone” dei fratelli Taviani, tratto dal celebre romanzo di Gavino Ledda.

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