La standing ovation del Comunale di Sassari ha sancito la chiusura del "Festival delle Città Regie", organizzato dall'Ente de Carolis, che ha riscosso successo anche nelle tappe di Alghero e Castelsaro.

Il tenore Francesco Demuro ha incantato la platea affrontando brani celebri della tradizione melodica come Core 'ngrato, 'O surdato 'nnammurato e Granada, per poi toccare le vette del grande repertorio operistico con le celeberrime arie E lucevan le stelle e Nessun dorma. Molto apprezzate anche le esibizioni dei vari ospiti, tra cui i Tenores di Oniferi e Dante Tangianu alle launeddas e la conduzione di Ambra Pintore.

Tra i momenti più applauditi quello che ha visto protagonisti Demuro e il baritono Alberto Gazale, direttore artistico del de Carolis: la loro interpretazione del raffinato duetto Au fond du temple saint, tratto da Les pêcheurs de perles di Bizet, ha emozionato la platea sorretto dall'eccellente Orchestra del de Carolis diretta da Alessandro Palumbo.

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