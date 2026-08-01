Mentre negli spazi della struttura collocata nel Bosco di Curadureddu, nel Parco del Limbara, a Tempio Pausania, fino a mercoledì è ancora possibile visitare le mostre “Prima dell’oro” e “I costumi del Macbeth”, il Museo Organica si porta avanti presentando il nuovo ciclo di eventi.

Domenica 9 agosto alle 11 è in programma l’inaugurazione delle nuove retrospettive, accessibili fino al 16 settembre: protagonisti l’artista italo-franco-danese Coquelicot Mafille con la personale “Il tuo sogno nel mio sogno”, a cura di Mariolina Cosseddu, e il fotografo Donatello Tore con “Bordi di mare”, a cura di Giannella Demuro; le mostre potranno essere visitate martedì, mercoledì e giovedì dalle 12 alle 17 e venerdì, sabato e domenica dalle 12 alle 18 con ingresso libero.

La giornata del 9 agosto proseguirà alle 16 con la performance di danza contemporanea “Articolazioni del tempo presente” della compagnia Senza Confini di Pelle, con coreografia e interpretazione di Dario La Stella, e si concluderà alle 20.45 con “ExpansE”, performance multimediale che coniuga la musica elettronica dei LanD ExcapE e di Italowsky con le immagini evocative di Tore Addis.

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