Dalla spiaggia del Poetto a quella di Los Angeles, sull’onda della musica. Lui è il rapper cagliaritano Marco Leschio, e il suo nuovo album s’intitola “Poetto Shoreline”.

«Shoreline significa bagnasciuga, il titolo fa riferimento alla linea immaginaria in cui si uniscono acqua e terraferma, la baia del Poetto, ma rimanda anche alla cultura trap West Coast statunitense», racconta lui, «volevo dare un titolo ricco di identità per noi sardi e che si rifà verticalmente al nostro litorale e all’essere West Coast a modo nostro, dal surf allo stile di vita cagliaritano che in qualche modo si accosta a quello californiano».

Cresciuto nel quartiere La Palma, nelle cui strade, racconta in una delle canzoni, “vedo solo rimpianti”, Leschio fa della musica un mezzo per raccontarsi ed uno strumento di rivalsa. Il risultato è un album che unisce pezzi leggeri e un po’ aggressivi nello stile tipico di molti artisti del genere trap, ad altri più intimi e introspettivi.

«È un album che mi ha aiutato a rappresentare a pieno il mio posto e la mia gente, portando una trap contemporanea con un linguaggio nazionale e un messaggio motivazionale che mira a fare credere in sé stessi piuttosto che abbandonarsi alla strada».

13 tracce per questo quarto lavoro dell’artista, che conta sulle produzioni di Gyard, Succo, Flatpearl, Stimena, Ares e Young Cruel, e collaborazioni con Pakos e KiloKG. Un lavoro maturo che si propone di essere un ponte tra due culture e mondi diversi, così lontani e così vicini.

«Ci sono tanti brani a cui tengo ma forse “Un posto X me”, “Kolossal” e “In pieno” ft Pakos sono le canzoni con cui ho un legame più forte, ognuna per un motivo diverso. In “Dal profondo” sono riuscito a parlare dei miei traumi personali e del diabete, dei farmaci che prendo e anche dei momenti bui della mia vita, mi sono guardato così a fondo per scrivere dei versi come forse non avevo mai fatto», continua Leschio.

Quattro brani sono diventati anche video musicali. «Ogni regista ha saputo interpretare la mia visione e li ringrazio per questo, non è facile entrare nella mia testa», scherza Leschio.

Il prossimo video che arriverà presto sarà quello di “Dal profondo”. Poi le novità non mancheranno: «Ci saranno diversi live in giro per la Sardegna. Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare con la mia gente. E poi un nuovo album, un progetto ancora più consapevole e con un concept cinematografico, su cui sto già lavorando».

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