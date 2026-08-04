A "Florinas in Giallo" Ilona Bannister e Sara B. ElfgrenAlla quattro giorni del festival anche Roberto Saviano e Sigfrido Ranucci
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Due autrici straniere alla XVII edizione di "Florinas in Giallo" che si volgerà dal 27 al 30 agosto. Sarà ospite del festival della letteratura gialla e noir la scrittrice newyorkese di origini ucraine Ilona Bannister, col suo romanzo d'esordio "Five" che narra le vicende di cinque persone che non si conoscono coinvolte in un tragico fatto.
Viene invece dalla Svezia Sara B. Elfgren che presenta “Cose di Famiglia” (Marsilio), romanzo ad altissima tensione, in cui l’autrice racconta con profonda sensibilità psicologica una storia di amore incondizionato e dipendenza, mostrandoci come la bellezza e il terrore più grandi spesso si annidino nei legami con le persone a noi vicine.
Gli altri due ospiti "svelati" sono firme del giornalismo di inchiesta: Roberto Saviano con il suo monologo “L’amore mio non muore”, tratto dall’omonimo libro, e Sigfrido Ranucci - insignito nel febbraio 2026 insieme alla redazione di Report del primo premio per il giornalismo televisivo intitolato ad Andrea Purgatori - che regalerà al pubblico di Florinas il suo monologo “Diario di un trapezzista”.
Il Festival voluto dal Comune di Florinas guidato dal sindaco Enrico Lobino, è curato da Maria Luisa Perazzona, Emiliano Longobardi ed Elia Cossu con l’Associazione Itinerandia