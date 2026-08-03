Prosegue il cartellone dell’Estate Cabrarese 2026 con un appuntamento di grande valore culturale e umano. Domenica 9 agosto, alle 22 in Piazza Eleonora a Cabras, andrà in scena l'evento musico-letterario "Amica d'Anima", dedicato alla figura di Michela Murgia.

Protagonista della serata sarà Giacomo Contu, autore del libro Amica d'Anima – Frammenti di vita e di sguardi nel tempo condiviso con Michela Murgia, un'opera che racconta il legame con la scrittrice e intellettuale sarda attraverso ricordi, riflessioni e testimonianze personali.

A dialogare con l'autore sarà Sabrina Sanna, mentre le letture saranno affidate a Filippo Scalas. Le musiche di Naracauli completeranno una serata che unirà presentazione del libro, esecuzione del brano omonimo, concerto, reading e proiezioni.

L'iniziativa rappresenta un momento di riflessione e condivisione, nel segno dell'eredità culturale e umana lasciata da Michela Murgia, capace ancora oggi di ispirare attraverso il suo pensiero e il suo impegno civile. Un ulteriore valore dell'appuntamento è il suo carattere solidale: tutti i proventi derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti all'Airc, a sostegno della ricerca contro il cancro. L'ingresso è libero.

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