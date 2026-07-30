Sassari, chiude il festival “(to) be in jazz Estate”Terza e conclusiva tappa per il Blue Note Brass Septet plus Drums
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Dopo le tappe di Bulzi e Monti è Sassari ad accogliere alle 20.45 il terzo e conclusivo concerto del festival “(to) be in jazz Estate”, organizzato da Associazione blue note orchestra – orchestra jazz della Sardegna (OJS) in collaborazione con il Museo del Vino di Berchidda, che unisce musica, degustazioni e cultura enogastronomica del territorio.
Blue Note Brass Septet plus Drums (BNBS+D) una delle formazioni più attive dell'Orchestra Jazz della Sardegna. L'ensemble, caratterizzato da un organico raro nel panorama jazzistico, due trombe, trombone, corno, tuba, sassofono e batteria, accompagnerà il pubblico in un percorso sonoro ricco di sfumature e suggestioni.
L'ensemble eseguirà un repertorio arrangiato da Duccio Bertini, uno dei più prestigiosi compositori italiani, su brani di tre compositori che hanno fatto la storia del jazz: Thelonious Monk, Charles Mingus e Horace Silver.
Il concerto sarà preceduto alle 19 dalla visita guidata nelle Cantine ed alle 20 dalle degustazioni dei vini, accompagnate da piccoli assaggi.