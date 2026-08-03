Dopo i documentari "Profondo Nero" e "Lontano dal centro – Cantico errante di un Dj senza tempo" prodotti da Francesco Pili, il regista sardo Roberto Pili torna a raccontare la cultura hip hop con "Aka Danno – Sardegna chapter", il nuovo cortometraggio documentario dedicato a Simone "Danno" Eleuteri, figura simbolo del rap italiano e storico membro dei Colle Der Fomento.

Un sodalizio artistico costruito negli anni che ha portato Pili ed Eleuteri a collaborare in diversi progetti, sempre con l'obiettivo di raccontare l'hip hop nella sua dimensione più autentica e umana.

Disponibile da oggi sul canale YouTube del regista, "Aka Danno – Sardegna Chapter" segue Danno, Dj Craim e Suarez (Gdb) durante la loro permanenza in Sardegna in occasione del Back2Roots Festival, andato in scena il 4 luglio 2026 a Campidarte, Ussana.

Roberto Pili (a destra) con Simone "Danno" Eleuteri

Un viaggio dietro le quinte tra silenzi, riflessioni, incontri e dettagli spesso invisibili al pubblico che prende il via dall'arrivo a Cagliari e attraversa ogni momento della giornata: il soundcheck, l'attesa prima del live, il backstage e l'esibizione finale.

La regia è firmata da Roberto Pili, con riprese realizzate insieme ad Alessandro Mundula. «Un ringraziamento speciale – è scritto in una nota – va all'associazione Sa Raighina, che ha reso possibile questa giornata portando Danno, DJ Craim e Suarez sul palco del Back2Roots Festival, contribuendo alla realizzazione di un momento significativo per la cultura hip hop in Sardegna».

(Unioneonline/A.D)

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