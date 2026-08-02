La tradizione isilese vola in Valle d'Aosta per un dialogo tra artigianalità e culture. Infatti gli arazzi del Museo Maratè saranno presenti all'evento chiamato "Valsardigne, intrecci di trame e sapori tra Valle d'Aosta e Sardegna ad Ollomont. A portare questo patrimonio oltremare l'assessora alla cultura Ilse Atzori e l'artigiana isilese Martina Mura. La manifestazione si svolgerà l'11 agosto prossimo nella foresteria comunale nell'area del parco minerario, si svilupperà nell'arco dell'intera giornata con diversi momenti. Iniziativa che vede anche la partecipazione del Circolo Sardo A.M.I.S. "Emilio Lussu" - APS e la collaborazione dell'assessora Simona Oliveti del Comune di Ollomont. Al centro dell'iniziativa la collezione di arazzi nata dall'idea di Piero Zedde e realizzata dalle tessitrici isilesi Dolores, Daniela e Annamaria Ghiani. “L'obiettivo è far conoscere la nostra realtà e al tempo stesso scoprire – ha detto l'assessora Atzori – un confronto che parte dai luoghi, ma che scava più a fondo: nell'autenticità delle materie, nei gesti, nelle memorie. Un'archeologia non solo dei luoghi, ma delle mani che li abitano”.

La giornata si aprirà con il mercatino artigianale di tessiture sarde e valdostane, seguirà poi un incontro e dialogo tra tessitori. Nel pomeriggio invece si darà il via a diversi laboratori che per la Sardegna saranno tenuti da Martina Mura grazie all'utilizzo di piccoli Telai: «Tutti potranno cimentarsi nell'arte della tessitura». Ci saranno infatti dei momenti dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. Un gemellaggio che avrà come protagonisti non soltanto le oepre della tessitura ma anche i prodotti gastronomici. Un'occasione dunque di incontro, conoscenza e scambio, tra due culture solo apparentemente lontane.

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